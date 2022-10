- Vi har fundet en løsning, så nu er vi i gang med at få togene ud at køre igen. S-togene indsætter vi langsomt. I løbet af de kommende timer forventer vi, at S-togsnettet er oppe at køre igen.



- Fjern- og regionaltog er vi også gået i gang med at indsætte. Det er lidt mere komplekst og kommer til at berøre trafikken resten af dagen, siger Tony Bispeskov.