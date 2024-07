Du kan ikke regne med at få plads i et beskyttelsesrum, hvis der bliver krig. Det viser en ny opgørelse over kommunernes sikrede, underjordiske rum, som Beredskabsstyrelsen valgte at optælle efter Ruslands invasion i Ukraine.

Ifølge opgørelsen, som er refereret i Jyllands-Posten, er der plads til 61 procent af danskerne, og det er stor forskel på kommunernes kapacitet.

I Syd- og Sønderjylland er der færrest pladser i Varde og Hedensted kommuner, som ifølge opgørelsen kun har plads til henholdsvis 18 og 21 procent af sine borgere. Langt bedre ser det ud i Fredericia og Esbjerg kommuner, som kan sikre henholdsvis 96 og 94 procent af indbyggerne.

Beredskabsstyrelsen oplyser, at der er plads til 3.680.747 af de 5,9 millioner borgere i Danmark. Ifølge styrelsen er det "tæt på det største antal nogensinde". Men det er tæt på én million færre pladser, end da man lavede en optælling i 2001.