Dyb undren over nytårsskader

13 skader – heraf to øjenskader. Sådan ser årets statistik over nytårsskader ud på Sygehus Lillebælt.

En af de to øjenskader måtte behandles på OUH i Odense. Den anden kunne behandles lokalt.

Men at der stadig sker øjenskader i forbindelse med fejringen af nytåret undrer overlæge på Ortopædkirurgisk Afdeling ved Kolding Sygehus, Peter Ivan Andersen.

Få tilskadekomne har brugt briller

De fleste af de 13 skader var brandskader – primært på hænderne, fortæller han.

Men der var ét fællesræk, der gik igen hos de tilskadekomne:

Kun to af de 13 tilskadekomne havde haft sikkerhedsbriller på, og det undrer Peter Ivan Andersen, at der stadig er så mange, der af en eller anden grund ikke har sikkerhedsbriller på, når vi nu ved, at de beskytter så godt: