Dyr el lukker Dagli'Brugs i Ågård

Dagli'Brugsen lukker nu fire butikker på grunde af stigende elpriser.

27. november vil være sidste åbningsdag for Dagli'Brugsen i Nørre Broby og Rørby. 4. december vil være sidste åbningsdag for Dagli'Brugsen i Trige og Ågård, der ligger ved Egtved.

Butikkerne giver underskud, og der er desværre ingen udsigt til, at udviklingen vender. Samtidig står de over for større investeringer i nyt køl- og frostanlæg.

Oven i det er så kommet de stærkt stigende udgifter til el og energi, der har flerdoblet deres månedlige elregninger.