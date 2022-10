Dyr strøm lukker tre sønderjyske museer

Museet oplyser, at de forudser et underskud på over en million kroner i 2022. Museets udgifter til energi har de seneste år ligget på omkring 2,5 millioner kroner.



Et hul på fem millioner

De fortæller, at prisudviklingen og prognoserne fra energiselskaberne i løbet af sommeren og efteråret kun er gået den forkerte vej. Ifølge de nuværende prognoser kan museet til næste år se ind i energiudgifter på 6,5 millioner kroner og dermed en stigning på fire millioner kroner.

- Vi regner også med, at vores indtægter falder med en million kroner som følge af inflationen. Det giver et hul på fem millioner kroner, og for vores økonomi er det meget indgribende, og det kræver, at vi må trække i håndbremsen for at få ro på, siger Axel Johnsen.

Planen er, at Museum Sønderjylland i mellemtiden vil investere i nye energiløsninger, så der over tid kan spares penge på energiforbruget.