Dyrenes Beskyttelse med opråb

Dyrenes Beskyttelse opfordrer derfor i en pressemeddelelse til at give sælerne ro i vinterferien.



- Det kan mærkes hos Vagtcentralen, når folk går på ferie. Mange familier nyder at kunne tage en tur på stranden, og her ser de måske en sæl ligge alene i vandkanten. Det er de fleste mennesker ikke vant til, så de tror, at sælerne er i nød. Men det er de sjældent, siger Peter Gravlund Nielsen, Biolog ved Dyrenes Beskyttelse.



- Sælerne har også behov for at hvile sig på land en gang i mellem. De kan ikke opholde sig i vandet hele tiden, og derfor søger de op på land.

Enlige sæler er ikke i nød

Ser man en sæl ligge alene på stranden, er det ikke nødvendigvis et tegn på, at den er i nød – den hviler sig højst sandsynlig bare, lyder det fra dyreværnsorganisationen.

Man kan ringe til Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral på 1812, der ud fra sælens tilstand kan vejlede om, hvorvidt den er i nød eller ej. Hvis man bare ser en enlig sæl, skal man blot lade den ligge i fred, så den kan få ro til at hvile sig, siger Peter Gravlund Nielsen.