Dyrere benzin giver øget kørselsfradrag til næste år

Der er godt nyt til alle de syd- og sønderjyder, der kører over minimum 25 kilometer til og fra arbejde.

Næste år vil både kørselsfradraget og befordringsgodtgørelsen nemlig stige.



Det oplyser Skattestyrelsen i en pressemeddelelse.

For kørselsfradraget vil satsen for kørsel på mellem 25 og 120 kilometer stige fra 1,90 kroner per kilometer til 1,98 kroner.

Derudover stiger satsen for kørsel på over 120 kilometer fra 0,95 kroner per kilometer til 0,99 kroner.

I forhold til befordringsgodtgørelsen for kørsel i egen bil vil satsen for de første 20.000 kilometer stige fra 3,44 kroner per kilometer til 3,51 kroner.

Og ved kørsel over 120 kilometer stiger satsen fra 1,90 kroner per kilometer til 1,98 kroner.

Benzinprisen ventes at stige yderligere

Baggrunden for de højere satser er, at den i forvejen høje benzinpris ventes at stige yderligere i 2022.

- Selv om bilerne fortsat kører længere på en liter benzin, hvilket giver flere kilometer at fordele de samlede udgifter på, påvirker den højere benzinpris satsen i en opadgående retning, forklarer Jane Bolander, formand for Skatterådet, i pressemeddelelsen.

I Arbejdernes Landsbank har privatøkonom Brian Friis Helmer regnet på, hvad de højere benzinpriser koster for en typisk familie.

Mens benzinprisen for et år siden ifølge Arbejdernes Landsbank kostede 11,2 kroner per liter, så koster den i dag 14,3 kroner literen.

- Stigningen betyder, at en familie, der kører 20.000 km om året i deres bil, skal af med cirka 2800 kroner mere om året.

- Det giver derfor rigtig god mening, at Skatterådet hæver kilometertaksten som bruges til beregning af befordringsfradraget.

Det siger Brian Friis Helmer i en skriftlig kommentar.

Andre fradrag stiger også

Ud over dyrere benzin forventes udgifterne til vedligehold af bilerne også at stige, fortæller Jane Bolander.

- De forhold påvirker også satsen yderligere i en opadgående retning, siger hun.

De stigende udgifter dækker blandt andet over udgifter til service, udskiftning af sliddele, afbalancering af dæk og supplerende rustbehandling.

Ifølge lovgivningen bliver satserne altid beregnet ved kørsel i bil, uanset om man bruger offentlig transport, kører i bil eller andet.

Satsen for erhvervsmæssig befordring på cykel, knallert, 45-knallert, scooter eller el-løbehjul stiger til næste år med én øre.

Godtgørelsen for brug af disse transportformer vil derfor i 2022 udgøre 0,55 kroner per kilometer.