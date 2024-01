Dyrere kollektiv trafik rammer landdistrikterne ekstra hårdt ifølge Danmarksdemokatrerne

- Det er jo slemt, fordi vi skal have et Danmark i balance, og derfor skal vi sikre os, at der er mulighed for at tage offentlig transport i hele landet, når man er i en situation, hvor man ikke kan køre bil selv.

Sidste år nedlagde eksempelvis Esbjerg Kommune blandt andet bybussen i Ribe, mens man i Sønderborg Kommune i 2022 vedtog, at man i løbet af 2023 skulle spare syv millioner kroner på den kollektive trafik, hvilket medførte færre busafgange.