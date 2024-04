Mindre komøg på markerne fra juli

Det skyldes, at den såkaldte "kvægundtagelse" ophører, oplyser Miljøministeriet, som ikke har søgt om forlængelse af undtagelsen hos EU.



Undtagelsen har givet landmændene mulighed for at sprede 230 kilo kvælstof fra husdyrgødning for hver hektar, hvilket er en tredjedel mere, end hvad der ellers har været tilladt.

Ifølge miljøminister Magnus Heunicke (S) skal ophævelsen af ordningen ses som en håndsrækning til vandmiljøet i Danmark.

- Vi må konstatere, at alle indsatser skal i værk for at få nedbragt kvælstofudledningen, og dette giver os nogle flere muligheder, siger miljøminister Magnus Heunicke (S) til Ritzau.

Det er cirka ti procent af Danmarks 8000 kvægbrug, der gør brug af ordningen i dag, oplyser Miljøministeriet. Af de store kvægbrug - fuldtidsbedrifterne - er det 30 til 35 procent, som bruger ordningen.

"Kvægundtagelsen" har været gældende i Danmark de seneste 22 år.