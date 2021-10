Efter afsløringer: Minister skal i dag diskutere import af hunde på samråd

Fødevareminister Rasmus Prehn (S) skal på et samråd i dag tirsdag give sin holdning til kende om organisationer som New Hope, der importerer hunde fra udlandet til Danmark.

Det sker efter en række afsløringer, hvor TV SYD har kunnet fortælle, at New Hope har importeret syge hunde, løjet overfor adoptanter og brudt loven i forbindelse med importen af hundene.

Foreningen New Hope er en nonprofitorganisation, der importerer hunde fra Portugal og sælger dem videre til danskere, som adopterer hundene med fortællingen om, at de redder hundene fra dårlige kår som gadehunde i hjemlandet.

En række adoptanter er stået frem i TV SYD med deres oplevelser af foreningens arbejde, og hvordan de har modtaget både meget syge hunde og hunde med adfærdsproblemer.

Her oplevede en af mange adoptanter, som TV SYD har været i kontakt med, Jessica Ceglarek, at hunden Bella, som hun adopterede, var testet positiv for den smitsomme parasit giardia, store mængder af bakterien Clostridium, indvoldsorme, circovirus og coronavirus, selvom foreningen forsikrede, at hunden var rask.