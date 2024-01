Jylland ser tidligt onsdag morgen ud til at være hårdest ramt i hele området fra Vejle og op til Skagen. Men også på Sjælland er der store områder med udfordrende vejr, siger han.

- Kør efter forholdene, kør i god tid og husk at holde afstand til forankørende. Hvis folk følger den opfordring, håber vi, at der ikke bliver alt for travlt på vejene.

På Vejdirektoratets hjemmeside for Trafikinformation fremgår det, at der onsdag morgen er sket flere uheld. Du kan få overblikket her: