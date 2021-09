Efter intern uro: Thulesen Dahl genvalgt som formand for DF

Hun har kritiseret Kristian Thulesen Dahls håndtering af balladen. Pia Kjærsgaard mener, at der bør slås hårdere ned, når der forekommer interne stridigheder.

- Vi vil simpelthen ikke have ballademagere, der afsporer den politiske debat. Og det har vi haft alt for meget af, sagde hun forud for landsmødet.

I månederne forud for årsmødet har der været splid internt i partiet. Blandt andre har Martin Henriksen været ude med kras kritik af partiets udlændingepolitik.

Kritikken gik Kristian Thulesen Dahl til angreb på ved hans tale til årsmødet lørdag.

- Det er simpelthen dybt problematisk, når der lækkes fortrolige og interne informationer til medierne med det formål at skabe splid mellem os selv, siger han.

- Vi bliver nødt til at tage dette her. Og vi må tage det i denne her weekend. For det må høre op. De personer, der ikke kan stoppe med deres skænderier, skal ikke have lov til at ødelægge det for de mange, siger Kristian Thulesen Dahl.