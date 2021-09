Efter nyt udbrud af fiskevirus: Danmark betegnes ikke længere som IHN-frit

Det handler om troværdighed

Når Danmark suspenderer sin status som fri for IHN, handler det ifølge Fødevarestyrelsen både om troværdighed over for eksportkunderne og om at begrænse smittespredningen.



- Det gør vi for tydeligt at vise de lande, vi handler med, at vi vil gøre alt for at undgå at sprede sygdommen. Det handler om vores troværdighed, og det handler om at begrænse smittespredningen, siger Signe Balslev.

Suspensionen forventes at få betydning for den danske eksport af fisk.