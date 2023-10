Efter regn og rusk - solen kommer tilbage

Selvom takterne for næste uge er mere stabile, skal vi dog igennem en weekend med kraftigt blæsevejr og byger over Danmark.



Faktisk ser det ud til at blive så blæsende, at TV 2 Vejret har udsendt varsel til store dele af landet om vindstød op til stærk storm gældende frem til søndag middag. Dette gælder især for vestkysten, kysterne ud til Kattegat samt Bornholm.



Solskin fra lørdag

Solen kommer frem allerede i weekenden, men med en del byger og hård efterårsblæst kan man roligt tage det varme tøj på alligevel.

Det er en køligere luft, der ankommer fra nordvest, og generelt vil vejret føles barskt og køligt hele weekenden.

Temperaturen vil lørdag og søndag ligge på mellem 9 og 13 grader i dagtimerne.

Selvom det er forbundet med usikkerhed, spår flere prognoser, at højtrykket kan blive hængende frem mod næste weekend. Skulle dette blive en realitet, kan vi se frem til minimalt nedbør og solrige dage, der varer ved, indtil børnenes skoletaske igen skal pakkes.