Efter stormen kom vandet: Se seerbilleder fra uvejret

Risiko for oversvømmelse - Skilt på Esbjerg Havn. bilejere skal selv betale for fjernelse af dem. Foto: Mikael Kongevang

Mandag kom vandet mange steder ind over land ved højvande som her på Rømø. Og så fangede Mikael Kongevang fra Fanø oversvømmelser af havneområdet i Nordby, hvor Fanøfærgen ikke kunne sejle nogle timer mandag. Video: Dorte Vaabengaard

Efter at Danmark søndag blev ramt af den første storm i februar i to år, har vinden lagt sig lidt. Den er slået om i vest med vindstød af stormstyrke, og vandet især langs den jyske vestkyst og Vadehavet er stået to til tre meter over normal vandstand. Flere steder er vandet kravlet over kajkanten og har oversvømmet havneområder og moler.

Oversvømmelser på Fanø ved højvande mandag den 11. februar. Foto: Mikael Kongevang

Også tirsdag forventes der pres på havneområderne i Esbjerg, i Havneby på Rømø og Havneby på Fanø samt langs Vadehavskysten ved Vidåen ved Højer, når højvandet rammer mellem klokken 15 og 17.

DMIs varsel lyder, at vandet vil stå mellem 2 og 2,25 meter over normal vandstand langs Vestkysten og 1,25 meter i de indre danske farvande.

Varsel om forhøjet vandstand frem til torsdag. Foto: DMI