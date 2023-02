Efter syv år begraver Würtz og Bitz stridsøksen

Den 30. januar i år tilkendte Sø- og Handelsretten keramikeren Kasper Würtz i alt 6,4 millioner kroner i erstatning.

Efter fastsættelsen af erstatningskravet mødtes parterne for at sikre sig, at der ikke i fremtiden opstår ny tvivl og uenighed om rettigheder.

- Jeg har valgt at fokusere på at få lukket sagen en gang for alle, således at jeg kan fokusere på min familie, min virksomhed og på at komme videre. Det har altid vægtet mere for mig end økonomi, fortæller Kasper Würtz i en pressemeddelelse.