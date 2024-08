Efter våd og fugtig fredag kommer lun lørdag

Efter en noget våd og fugtig fredag, kører lørdagen over i et helt andet spor.

Der er nemlig udsigt til en behersket, men kølig sommerdag med varierende plads til solen og temperaturer på mellem 16 og 20 grader.

Enkelte byger kan dog spolere det nydelige sommervejr, selvom man de fleste steder vil opleve tørvejr.

Her får du et overblik over dagens vejr og til sidst dagens detalje.

Formiddag: Køligt men god plads til solen

Her til formiddag ligger et varierende skydække over landet.