Efterskoler ønsker landsdækkende genåbning

- Efterskolerne har elever fra hele landet, og derfor giver det ikke mening at gøre genåbningen af efterskolerne regional. Det vil – sat på spidsen – betyde, at en elev fra Kolding, der lige nu har et højt smittetryk, kan komme tilbage på sin efterskole i Vestjylland, mens en nordjysk elev ikke kan tilbage på sin efterskole i Syd- og Sønderjylland. Det giver ikke mening, siger Henrik Grønkjær, der er formand for Efterskoleforeningens syd- og sønderjyske region, og desuden er lærer på Lunderskov Efterskole..

Efterskolerne er klar til at genåbne med fokus på smitteforebyggelse gennem hygiejne og test samt ved så vidt muligt at lade eleverne blive på efterskolerne i længere perioder ad gangen.

- Vi har allerede vist efter sidste genåbning, at vi kan håndtere situationen. Vores elever vil indgå i bobler på deres efterskole og får i denne særlige situation ikke kontakt med lokalsamfundet omkring skolerne, så smitterisikoen afhænger ikke af, hvor høj incidensen tilfældigvis er i det område, hvor skolen fysisk hører til, siger Henrik Grønkjær.

Tirsdag klokken 15.30 mødes sundhedsminister Magnus Heunicke og justitsminister Nick Hækkerup (S) med partilederne for at drøfte udspillet til genåbning med udgangspunkt i beregningerne fra ekspertgruppen.



En stribe partier med bl.a. Venstre, Konservative og De radikale har tilkendegivet, at de har sympati for en generel genåbning af både efter- og højskoler.