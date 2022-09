Efterskoler vil holde priser på ophold nede trods energikrise

Det er øgede udgifter til el, varme og mad, der presser efterskolernes budget. Derfor er ændringer i kosten, færre bade og aflysning af rejser blandt de tiltag, som mange efterskoler skrider til for at holde prisen på et efterskoleophold nede.

- Der er ingen, der går fri af prisstigningerne, men det er meget forskelligt, hvordan de enkelte efterskoler rammes. Nogle har solcellepaneler og jordvarme, men generelt vil energi fylde mere på budgetterne end tidligere. siger formand for Efterskoleforeningen Torben Vind Rasmussen.