Efterskolerne presset af smitte: Positive tests giver negativ hverdag

Efterskolen tur/retur

Syd- og Sønderjylland er bestemt ikke undtaget for tendensen med store smitteudbrud på efterskolerne. En rundringing til flere af områdets efterskoler viser, at der er flere skoler, hvor elever er smittede, venner er blevet nære kontakter og hvor et fåtal af eleverne er fysisk tilstede på skolen.

Et af de steder er på Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. Her er man med egne ord 'lagt ned' af smitte. Ifølge forstanderen på efterskolen med base i Haderslev Kommune, Tommy Mikkelsen, så er 40 elever smittede i disse dage. Men smitten medfører også en "sidegevinst", man helst ikke vil modtage. Nemlig at mange bliver sendt hjem som nære kontakter. Ifølge forstanderen på skolen i Vojens, så er det tal et stykke over 100.

På den idrætsglade efterskole en håndfuld kilometer udenfor Haderslev har man dog valgt, at så meget som muligt skal minde om normal-tilstande, lyder det.

- Det har hidtil været strategien, at vores intention skal være at holde efterskolen åbent uanset hvad, siger Tommy Mikkelsen, forstander på Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Det betyder, at blandt andet terminsprøverne har været gennemført fysisk for de af eleverne, der ikke er smittet eller isoleret.

Idrætsaktiviteterne er dog skåret væk i den kommende periode.