Eftertragtet sportsdrik sælges til overpriser

Den er især et hit blandt børn og unge. Prime forhandles ikke officielt i Danmark, men privat personer lykkes med at sælge en flaske på en halvliter til mere end 100 kroner per flaske via blandt andet Den Blå Avis.

I USA er prisen på omkring to dollars, hvilket svarer til 13,5 kroner.

En af dem, der har tjent det tæt på det tidobbelte af prisen, er 19-årige Martin Søholm Bonefeld fra Sønderborg.

- Jeg har ikke den samme hamstringsfølelse, som dem jeg solgte til. De åbnede dem, inden de satte sig ud i bilen igen. Det kunne ikke gå hurtigt nok, siger Martin Søholm Bonefeld.