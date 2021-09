Ejendomsskat: Her skal de have flest penge tilbage

Det er husejere i Sønderborg, Tønder og Varde kommuner, som i Syd- og Sønderjylland skal have flest penge retur, når Skatteministeriet i løbet af efteråret begynder at betale de penge tilbage, som ministeriet opkrævede for meget i ejendomsskat fra 2013-2020.

Der er stor forskel på, hvor mange penge der udbetales i de enkelte kommuner.

Top tre

I Sønderborg skal husejerne i gennemsnit have 24.250 kroner tilbage, i Tønder og Varde kommuner skal de i gennemsnit have 17.750 kroner tilbage.

Bund tre

Husejere i Esbjerg, Fanø og Horsens kommuner skal have mindst refunderet. I Esbjerg og på Fanø er det i gennemsnit 2000 kroner, i Horsens er det 4000.

Pengene udbetales skattefrit i løbet af efteråret. Årsagen er, at Skatteministeriet, tidligere SKAT, fra 2013-2020 vurderede op til 715.000 ejerboliger over hele landet for dyrt.

Ministeriet skal i alt betale 14 milliarder kroner tilbage til husejere, som på grund af fejlagtige ejendomsvurderinger betalte for meget ejendomsskat.