Ejendomsskat: Se hvor meget du får tilbage

Er du boligejer, så kan det være, du skal holde øje med din e-boks i de kommende dage. Skatteministeriet skal nemlig til at sende nye ejendomsvurderinger ud til 50.000 boligejere over hele landet.

Før man kan få sin nye ejendomsvurdering, så opfordrer Vurderingsstyrelsen til, at man gennemgår de oplysninger, der danner grobund for selve ejendomsvurderingen. Det kan nemlig betyde, at du som boligejer skal have penge tilbage efter have betalt for meget i ejendomsskat.