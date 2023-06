Ekspert håber, meteorologerne tager fejl om udsigterne for sommeren

Landmændene kan risikere, at der på grund af tørken ikke bliver noget at høste for visse afgrøders vedkommende.

For eksempel vinterbyggen, der nogle steder endnu ikke er brudt igennem jordoverfladen, kan landmændene risikere at tabe på jorden.



- Vanding kan man godt køre en afgrøde hjem på, men når tørken allerede sætter ind nu, så kan behovet for vand meget let blive meget større, end landmændene har tilladelse til at bruge, siger Finn Poulsen.