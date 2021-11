Ekspert med løftet pegefinger til bloddonorer: - Det er respektløs

En mulig løsning, i kampen om at få donorerne til at overholde deres bestilte tider, kunne være at uddele bøder til dem, der udebliver fra deres aftaler uden at melde afbud på forhånd, men det er ikke en effektiv løsning, påpeger Kjeld Møller Pedersen.

- Forskning viser, at det ikke gør en forskel at uddele bøder, for det får ikke folk til at overholde deres tider i fremtiden. Tværtimod, får donorerne i stedet en følelse af, at det er okay at udeblive uden at melde afbud, fordi de så har betalt for deres udeblivelse, siger han.

20 procent overbooking er nødvendig

Omkring 20 procent dukker aldrig op til deres tider, og som en konsekvens af det skal blodbankerne i regionen booke 20 procent flere donorer ind for at sikre, at de får den nødvendige mængde blod på lager.

- Det er vigtigt, at vi sørger for, at der er 20 procent flere donorer, end vi egentlig har brug for, for at sikre en status quo, siger Kjell Einar Titlestad, overlæge på Klinisk Immunologisk Afdeling på Odense Universitetshospital.