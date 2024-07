Ekstra trængsel på autobahn i weekenden

DHL betaler bøde efter gaffeltruck-kollision i Taulov

DHL Express har betalt 120.000 kroner i bøde, efter brud på arbejdsmiljøloven. Bruddet skete ved et uheld i november 2020 på DHL's lager i Taulov.

Her kørte en ansat på en stabler ud foran en gaffeltruck, der kom kørende ad en af lagerets gange. Gaffeltrucken nåede ikke at undvige, hvorfor de to kolliderede, hvilket medførte en brækket ankel hos den ene ansatte skriver Ritzau.

Af anklageskriftet fremgik det, at DHL havde brudt arbejdsmiljøloven ved ikke at have sørget for, at arbejdet "var planlagt, tilrettelagt og blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt". Der manglede klare retningslinjer for, hvordan man færdes på varelagerets gange, hvilket ifølge anklagemyndigheden førte til ulykken.

Sagen skulle egentlig have kørt ved byretten, hvor den to gange har været berammet. Først blev den dog udskudt, for derefter at blive trukket tilbage af anklagemyndigheden. Med betalingen af bøden, som faldt d. 2. juli, når sagen ikke for retten.