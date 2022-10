Deltagerne i debatpanelet er indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S), Anni Matthiesen (V), Pernille Vermund (NB), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Karina Adsbøl (DD) og Lotte Rod (RV).

Værten Anders Køpke Christensen vil få politikerne til at se nærmere på åbningen af det nye folketingsår og kigge ind i et år, der kommer til at indeholde store begivenheder i dansk politik.