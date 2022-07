"Ekstrem høj" brandfare onsdag - det bliver værst i Syd- og Vestjylland

Klik her for at se kortet på Brandfare.dk

Der er tirsdag formiddag ikke indført nogen afbrændingsforbud - foruden et permanent forbud på Anholt - og det er således tilladt eksempelvis at tænde bål, grille og parkere en varm bil i højt, tørt græs.

Gode råd til at undgå brand

Beredskabsstyrelsen beder om, at man i den tørre tid tager sine forholdsregler for at mindske risikoen for at antænde brand.

- Man skal helst ikke grille, når det er meget tørt, hvis man er i nærheden af marker eller lignende.

- Ellers kan man sørge for at have noget vand i nærheden, have god afstand og placere grillen på ikke-brandbart underlag, siger Mads Dalgaard.

Cigaretskodder kan også antænde brand, hvis de smides i naturen.

Hvor hurtigt ilden breder sig, afhænger af forholdene - herunder hvor tørt der er, hvad der brænder, og hvor kraftig vinden er.

- Men det kan gå lynstærkt.

- Hvis uheldet er ude, og man ikke umiddelbart kan gøre noget, så ringer man 112 og får hjælp fra brandvæsenet, siger forebyggelseseksperten.