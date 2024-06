El-lastbilerne kommer, men der er stadig to knaster

- Bilen havde ikke nogen problemer med at klare turen. Vi havde to chauffører med, så vi kunne holde den kørende så længe som muligt inden for lovgivningen, siger Lasse Holm Juhler.

- Vi gjorde det for at bevise overfor os selv, men også omverden, at teknologien til at tage hoppet med elektriske lastbiler er tilgængelig, og det er bare at komme i gang, siger transportmanager hos Danfoss Lasse Holm Juhler.

- Vi er et af de eneste lande, der har lavet en udrulningsplan, hvor der skal laves 25 ladeparker til lastbilerne inden 2030. På den måde får vi opfyldt lovgivningen om, at der skal være en ladestander for hver 60 kilometer i 2030, fortæller Dennis Hartung, der er chef for medlemsservice og rådgiver ITDs medlemmer om elektrificering af tung transport.

Ifølge brancheorganisationen for danske transport- og logistikvirksomheder, ITD, så er Danmark godt med, når det kommer til planerne for elektrificering af den tunge transport.

- Det er en dyr løsning, men vi kommer til at lave omstillingen, for vi kan ikke blive ved med at sende alt det Co2 ud, fortæller Lasse Holm Juhler, der refererer til indkøbsprisen på lastbilerne og udbygningen af ladeløsninger på Danfoss’ afdelinger.

- I Danmark er lastbiler meget fleksible og er i drift for mange skiftende kunder. Hvis man for eksempel skal udnytte og overholde kørehviletiden på længere turer, så er el ikke så effektivt. Nogle lastbiler kører også dag og nat med flere chauffører, og her er det hurtigere at fylde en lastbil med diesel, end at lade den, siger Dennis Hartung.

Ifølge brancheorganisationen, så er det netop, når lastbilerne skal køre ud over fast rutefart, at el kan være en ulempe.

- Her hos Danfoss har vi selv fået ladestandere op ved vores læsseramper, så vi bruger den tid, vi læsser og losser bilerne, til at lade op. Den løsning skal man nok kigge på ude i verden, så man sørger for at lade i spildtiden.

Infrastrukturen gennem Europa halter

Både ITD og Danfoss mener, at fordelene ved en el-lastbil skrumper, når man tager turen ud over den danske grænse, som Danfoss gjorde i weekenden.

- Der findes for eksempel ikke en app endnu, hvor chaufførerne kan se, hvor ladestanderne er placeret. Hverken i Danmark eller resten af Europa. Her skal chaufførerne ind og kigge på de enkelte udbydere lastbilladere. Så hvis man skal herfra og ned til Portugal, er der utrolig meget forberedelse. Det er på vej, men vi er der ikke endnu, fortæller Dennis Hartung.

En konklusion Danfoss også deler efter deres tur på Europas motorveje.

- Tyskland gik nogenlunde, men de største problemer oplevede vi i Belgien og i særdeleshed i Frankrig, for der har man valgt at sætte barrierer op, så det er umuligt for lastbiler at holde på pladserne. Som det ser ud lige pt, så er det en udfordring. Jeg tror ikke, at Sydeuropa overhovedet er begyndt at tænke i den her retning med at lave omstilling til den el-drevne lastbildrift, siger Lasse Holm Juhler.

EU-parlamentariker Niels Flemming Hansen fra Det Konservative Folkeparti, der er tidligere transportordfører for partiet i Folketinget, mener også, at vi ikke har set det store startskud på el-lastbilerne, som vi gjorde på personbilerne for år tilbage.

- Jeg tror, skubbet kan ligge to steder. Det er forbrugerne, der kan stille krav om grønne leveringer. Der bliver jo ikke kørt en kilometer på gummihjul uden en forbruger i den anden ende, og den magt kan de gøre gældende, men det kommer an på, hvad forbrugeren vil betale for. Det andet er tid.

Politikeren henviser til en politisk aftale i EU, det blev indgået i marts sidste år, der betyder, at der inden 2030 vil blive opsat ladestandere til lastbiler for hver 120 kilometer på hovedvejnettet i hele EU. Opsætningen starter i 2025.