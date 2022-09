Elafgiften sænkes med 4 øre og beskæftigelsesfradraget øges

- Konkret foreslår vi i Venstre, at vi banker elafgiften helt i bund, så det kan mærkes, siger Jakob Ellemann-Jensen.

En sådan øvelse vil koste staten indtægter. Ifølge Venstre vil prisen være på 3,5 milliarder kroner.

Flere af Folketingets partier er imod at sænke afgiften så markant. Det gælder SF og Enhedslisten, som begge mener, at hjælpen skal målrettes dem, som har mest brug for den - fremfor en generel skattelettelse.

Samtidig med sænkelsen af elafgiften forhøjes det maksimale beskæftigelsesfradrag til 43.500 kr i år. Fra næste år bliver det 44.300 kr.