Elbilister udfordret på hjemrejsedag: En kørepause på 1 time og 10 minutter for at lade

Et eksempel er ladestanderparken på Fyn, der åbner næste år med minimum 28 ladestandere tæt på E20, som Clever står bag. Udbyderen forventer derudover at etablere over 10.000 flere offentlige ladepunkter frem mod 2025 - til de 2.500 de har i dag.

I forhold til denne jul opfordrer udbyderen til, at elbilisterne tager hjem fra juleferie med god tålmodighed.

- Der har aldrig kørt så mange elbiler på vejene før, og det er jo fantastisk, men det øger naturligt efterspørgslen på opladning, især på de store rejsedage. Vi håber, at elbilisterne har lidt ekstra tålmodighed med på turen og kan holde julestemningen i de travle dage i år. Allerede fra næste år vil det dog blive markant nemmere at lynlade på farten og i byerne, siger direktør i Clever, Casper Kirketerp-Møller, til TV SYD.

Ifølge brancheorganisationen er det hverken lyst eller teknologi, der mangler for at bygge flere store ladestanderparker, men at rastepladserne rundt i landet er låste af tidligere aftaler fra forskellige ladeudbydere og selskaber, der driver benzintankene på pladserne.

- Der er klart størst behov for ladestandere ud til motorvejene, og nogle rastepladser er låst i en årrække, fordi der står en enkelt gammel ladestander. Mange af de aftaler udløber i 2025, og indtil da arbejder vi på at få myndighederne til at sende flere rasteplader i udbud, siger Søren Jakobsen.

Derfor bliver flere at de nye ladeparker, ifølge Søren Jakobsen, også placeret i motorvejskryds.