Elevformand er kritisk over for afskaffelse af 10. klasse - skoleleder bakker hende op

- 10. klasse betyder meget for mange. For mange er det dér, hvor man kan blive klar til uddannelse, og så får man et pusterum, inden man skal starte på en uddannelse. Så jeg synes, det er et år, der giver super god mening for mange elever, siger hun til TV SYD.

Hun mener også, at hævelsen af det adgangsgivende karaktergennemsnit for de almene gymnasier vil føre til et karakterræs.

Hun er dog positiv over for EPX-uddannelserne, som vil hjælpe de unge med at vælge.

- Jeg synes, der er lagt an til mange positive takter med EPX. Det vil blive mere overskueligt for rigtigt mange, og noget som man kan forholde sig til fremfor en masse enkeltuddannelser – i hundredvis - som kan være svære at tage stilling til.

Unge bliver ladt i stikken

Skoleleder for skolen 10. ved Kløften i Haderslev, Nicolaj Forsberg Nielsen, er umiddelbart glad for pointerne i udspillet.

- Jeg er faktisk positiv over for tanken om, at man begynder at kigge på uddannelsessystemet. Jeg kan godt lide idéen med, at der er én indgang og man så kan vælge den linje, hvor man føler, at man passer bedst, siger han og fortsætter:

- Men mit problem er, at nogle elever bliver ladt i stikken. Nogle af dem der har brug for et år, hvor de kan blive afklaret med deres valg. De kan bruge tid på at få øget deres sociale kompetencer og se deres lærere i øjnene, så de får en tættere relation.

