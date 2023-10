Ellemann: Landbruget skal betale del af ny CO2-afgift

TV 2 fangede Venstres formand, før at han gik på talerstolen i Forum Kolding.

Her slog Ellemann-Jensen fast, at en del af den varslede CO₂-afgift kommer til at ramme landbruget.

- Når man skal gøre det her effektiv, så tror jeg, at en del af den her afgift kommer til at ligge i produktionslaget. Ellers skaber du ikke et incitament til at omstille produktionen.

- Vi skal gøre det på en klog måde, så vi sikrer både, at det er muligt at omstille sin produktion, at vi geninvesterer pengene, man får ind, men også at vi ikke havner et sted, hvor sydamerikanske bøffer bliver forholdsmæssigt billigere end de danske, svarede formanden til TV 2.