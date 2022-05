Ellen Trane Nørby efter Herlufsholm-afsløringer: - Det er helt uacceptabelt

Venstre undervisningsordfører Ellen Trane Nørby kritiserer Herlufsholm Kostskole for ikke at have politianmeldt sager om vold, grov mobning og seksuelle overgreb mellem elever på skolen.



Sager som er blevet afsløret i TV 2-dokumentaren 'Herlufsholms hemmeligheder'.



- Jeg blev både vred og ked af det. Det er simpelthen nogle overgreb, som børn og unge ikke skal udsættes for. Det sker i vores skolesystem, og det er strafbart meget af det, vi ser, og det er helt uacceptabelt, siger Ellen Trane Nørby.

I dokumentaren kommer det frem, at flere af episoderne ikke er blevet meldt til politiet, men kun har været håndteret internt.

Og dét undrer Venstres undervisningsordfører.

- Der er ikke spørgsmålstegn ved, om det er forbudt eller ej. Det er det, og det er straffelovsbestemmelser noget af det. Og det skal efterforskes som en politisag, og der håber jeg også, at myndighederne tager den her sag meget alvorligt, siger Ellen Trane Nørby.

- Præfekt-ordninger kan også være positive

I kølvandet på TV 2-dokumentaren 'Herlufsholms hemmeligheder' meldte undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil ud på Facebook, at hun vil have stoppet de såkaldte "præfekt-ordninger", hvor ældre elever tager sig af nye elever.