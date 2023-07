Mellem klokken 14 og 15 søndag vil der søndag blive sat ny danmarksrekord i negativ elpris. I den vestlige del af landet vil elprisen ramme minus 4,1 kroner per kilowatt-time.

Det skriver Børsen.

Strømmen bliver så billig, at forbrugerne trods elafgift og betaling for transport af strøm vil få i omegnen af tre kroner per brugte kilowatt-time.

De lave priser skyldes udviklingen af vejret i Tyskland og Holland.