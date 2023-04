Elselskaber undersøges for at drive kartel

De havde dengang observeret en række 'synkroniserede bud' fra kraftværker, der handlede såkaldt "manuel reservekræft" - der kan sammenlignes med en form for forsikring for energinettet - på elmarkedet.

For at udlægge det mere mundret, så mener Energinet altså at have observeret at flere elselskaber kan have aftalt priser imellem sig - det der også hedder 'at drive kartel'.

Siden har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen igangsat en større undersøgelse af 49 jyske elselskaber, da styrelsen vurderer, at selskaberne har lavet konkurrencebegrænsende aftaler for at hæve priserne på elmarkedet.