En af tre virksomheder skal stå for ambulancerne i Trekantområdet

Virksomhederne Falck Danmark A/S, PreMed A/S og Premedic AB har alle tre givet ønske om at komme med et bud på opgaven.



- Vi er glade for, at der er tre selskaber, der nu er prækvalificerede til at give tilbud på at køre ambulancerne i Trekantområdet. Der ligger en fast plan for den videre proces, hvor vi har mulighed for at gå i dialog med dem. Jeg er fortrøstningsfuld i forhold til, at vi med vores udbudsplan nok skal finde den bedste ambulanceoperatør til at løse opgaven, siger formand for Præhospitalsudvalget Bente Gertz, soc.dem. i en pressemeddelelse.

Efter sommerferien ligger det fast, hvem der vinder udbuddet og kommer til at overtage driften fra 1. september 2025.

I dag kører regionens eget ambulanceselskab, Ambulance Syd i Vestjylland, Sønderjylland og på Fyn.