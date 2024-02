En bestemt type altaner er i fare for at falde ned, men der er fortsat ingen regler

Og den eneste måde er at skille konstruktionen ad for at undersøge udliggerjernet.

- Da vi er bekymrede for netop den her type altaner, så har vi også foreslået, at man laver et egentligt tilsyn. Det er ikke sådan, at vi alle sammen, der har en altan, skal ses efter hvert andet år, men de her særlige altaner burde man kigge efter, hvis de er af ældre dato, siger han.

Mangel på politisk handling

Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), der er valgt ind i Syd- og Sønderjyllands Storkreds, har flere gange siden ulykken i Kolding foreslået, at man indfører en tilsynsordning med altaner, og hun holder fast i at ville rejse den debat på Christiansborg.