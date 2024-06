- Det med at Erik Petersen Skøtt bliver overgivet fra det tyske til det danske, for så at kunne overgives til familien. Det var smukt og vigtigt, siger den sønderjyske politiker fra det tyske mindretal og fortætter:

- Jeg synes, det er det, vi netop kan i Sønderjylland på trods af, at det har været meget trist for mange af os og vores forfædre. Så kan vi i dag alligevel stå sammen her på denne sønderjyske kirkegård i Frankrig.