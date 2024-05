En cykel, en sofa eller en speedbåd: Han henter det, hvis du taber det på motorvejen

Sommeren står for døren, og i takt med at temperaturerne stiger, vokser også danskernes lyst til at kaste sig over havearbejde og gør-det-selv-projekter.

Det er dog ikke alle, der er lige gode til at sørge for, at byggematerialer og haveaffald er spændt ordentligt fast på traileren. Måske derfor er det ifølge Vejdirektoratet lige nu højsæson for tabt gods på motorvejene.

Det gælder ikke mindst i Syd- og Sønderjylland. Sønderjyske Motorvej er nummer tre på listen over de strækninger, hvor der blev tabt mest gods sidste år på landsplan.