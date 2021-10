En forestående besparelse på flere millioner kan tvinge UC Syd til at fyre medarbejdere

At sammenlægge undervisningshold er dog ikke en tanke, der vækker udpræget begejstring hos Anders Henning Simonsen, der er lektor og tillidsrepræsentant ved læreruddannelsen i Haderslev på UC Syd

- Jeg synes, at det vil være tåbeligt. Der vil bare komme alt for mange studerende på ét undervisningshold, og det vil betyde, at underviserne mister overblikket. Nogle hold er allerede så få, at de ikke en gang kan slås sammen. Og så synes jeg, at det er at skyde forbi skiven at have hold med omkring 100 elever – så er det jo forelæsning og ikke undervisning, siger han.

Kan miste sit rekrutteringsgrundlag

Grundlaget for at vælge UC Syd forsvinder også ifølge Anders Henning Simonsen.

- De studerende vælger os, fordi vi giver nærhed. Der er få studerende på undervisningsholdene sammenlignet med lignende uddannelser, og man får også et tæt forhold til sin underviser. Det vil vi miste, siger Anders Henning Simonsen, der også er én af to personalerepræsentanter i UC Syd Danmark.