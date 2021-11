En julebryg for meget under vesten? Pas på dine medborgere

I aften klokken 20.59 falder sneen. I hvert fald bliver Tuborg Julebryg frigivet på de fleste af landets beværtninger og diskoteker.



En årlig tilbagevendende begivenhed, der traditionelt lokker mange til diskotekerne og de brune værtshuse for at smage julebryggen.

Men julebryggens indtog får nu Syd- og Sønderjyllands Politi til at advare om, at folk skal passe på deres julebrygdrikkende medborgere, der måske har fået en julebryg eller to for meget under vesten - ikke mindst i lyset af, at begivenheden blev aflyst i 2020 på grund af coronaen.