En million flere biler på vejene betyder flere påkørsler af hjorte

I 2022 modtog Dyrenes Beskyttelse Vagtcentral i alt 10.793 henvendelser om påkørte hjorte, skriver dyreorganisationen i en pressemeddelelse.



Ifølge Vejdirektoratet betyder de mange flere biler på de danske veje noget for det store antal af påkørsler.

- Der er over de seneste 20 år kommet en million flere biler på vejene, og det kan blandt andet være en medvirkende årsag til, at flere og flere dyr bliver påkørt. Derfor er det vigtigt at minde trafikanterne om at være ekstra opmærksomme på deres omgivelser og sætte farten ned, når de ser et hjorte-skilt i vejkanten. Og huske på at kommer der én hjort, følger der som regel flere efter, siger Marianne Foldberg Steffensen, der er afdelingsleder i Vejdirektoratet.