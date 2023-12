Én snupper kanen, mens flest vælger bestemt transport i julen

Julen er hjerternes tid og foregår i familiens skød. Klichéfyldt, ja, men ikke desto mindre sandt.



Og for at opfylde klichéerne, kræver det for rigtig mange mennesker transport til familiemedlemmerne.

Ifølge en undersøgelse foretaget af analysevirksomheden YouGov for Home A/S er det faktisk halvdelen af alle danskere der skal på farten for at komme til juleaften hos familien.

Det fremgår af undersøgelsen at langt de fleste vælger bilen. 81 procent kører, hvoraf 73 procent kører i egen bil, mens 8 procent kører med andre, lejer bil eller tager en taxi.