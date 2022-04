Én trafikforseelse får ekstra opmærksomhed hos politiet i denne uge

Færdselspolitiet har hver dag i denne uge ekstra fokus på, om du har husket at spænde sikkerhedsselen i bilen.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Uanset om du sidder på forsædet eller bagsædet i en bil, varevogn eller lastbil, så koster dig en bøde på 1.500 kroner, hvis ikke du har 'klikket' selen i.



- Det er ikke kun et spørgsmål om bøder, for faktisk er sikkerhedsselen det mest enkle og effektive sikkerhedsudstyr i bilen. Risikoen for at blive dræbt eller kvæstet halveres, hvis du bruger selen, siger politikommissær Mads Bruhn Lund, operativ leder af færdselsafdelingen ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Førerens ansvar

Når man kigger på ulykkesstatistikken, er personer, der har kørt uden sele stærkt overrepræsenteret. Selv om kun cirka 3 procent af bilisterne kører uden sele, udgør personer uden sele cirka 30 procent af de dræbte i personbiler.

Foruden at skulle sikre sig selv med en sele, er det førerens ansvar, at alle passagerer under 15 år er spændt fast.

Det koster føreren et klip i kørekortet, en bøde på 2.000 kroner og 500 kroner til Offerfonden, hvis vedkommende kører med et barn under 15 år, der ikke har sikkerhedssele på.