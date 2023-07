Endnu en sportssejr til det syd- og sønderjyske

Faustball er et boldspil for to hold, der skiftevis skal slå en bold over et netlignende bånd til modstanderens banehalvdel. Faustball minder om volleyball, men spilles med lukkede hænder. Båndet må hverken røres af spillerne eller bolden.

Hvert hold består af fem spillere. Målet er at afværge modstanderens angreb og at spille bolden tilbage på den anden banehalvdel. I modsætning til volleyball kan bolden i Fistball kun spilles med én arm. Derudover kan bolden hoppe én gang på jorden pr. spiller, som i tennis. Hvert hold må røre bolden tre gange, hvorved ingen spiller må røre bolden to gange.

Faustball havde en årtier lang tradition i Sønderjylland. Denne tradition blev aktivt dyrket især af det tyske mindretal i Sønderjylland. Denne tradition blev genoplivet i 2016 af Deutscher Jugendverband für Nordschleswig og Bund Deutscher Nordschleswiger. Siden da er der sket meget. På klubniveau deltager junior- og seniorhold i forskellige tyske Faustball-ligaer under navnet Team Nordschleswig. Som det danske landshold deltager mænd, kvinder og juniorer i VM og EM som Team Denmark Faustball.

En opskrift på succes for denne spændende udvikling er ungdomsarbejdet, som blandt andet fremmes i samarbejde med de tyske skoler og idrætsklubber i Sønderjylland. Eksempelvis afholdes nu danske børn/ungdomsmesterskaber på klub- og skoleniveau. Målet er yderligere at intensivere Faustball-sporten i Sønderjylland og at fremme den i resten af Danmark.