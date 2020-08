Endnu en weekend med mange støjklager

På vagtcentralen i de to politikredse i Syd- og Sønderjylland har de også denne weekend haft mange irriterede borgere i røret, der har følt sig generet af for meget larm og høj musik.

Hos Sydøstjyllands Politi skulle de natten til lørdag forholde sig til 25 anmeldelser.

- Det er en del flere anmeldelser, end vi plejer at have. Det skal dog siges, at mange gange er det hele gået i sig selv igen, når vi er nået derud, fortæller vagtchef Halfdan Kramer.

I politikredsen gav ingen af anmeldelserne anledning til at uddele bøder.

- Et enkelt sted har vi givet et påbud om, at hvis det gentager sig, så tager vi musikanlægget, fortæller Halfdan Kramer.

Heller ingen bøder fra Syd- og Sønderjyllands Politi

I landets sydligste politikreds har de også haft travlt med at rykke ud til anmeldelser om støj og larm. Natten til lørdag har de lukket 14 sager og ventede på de sidste tidligt lørdag morgen.

- Anmeldelserne lyder på larm fra musik og fest. Nogle af anmeldelserne går også på, at der er unge mennesker, der snakker lidt højt. Ofte oplever vi dog, at det hele er gået i sig selv, når vi ankommer, fortæller vagtchef Henrik Sønderskov fra Syd- og Sønderjyllands Politi.