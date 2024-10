Energigigant advarer igen mod falske sms'er

Åbningen af det store Nordborg Resort med 440 feriehuse nærmer sig. Torsdag blev der holdt rejsegilde.

Et 190 hektar stort ferieresort er ved at tage form på det nordlige Als ud til Lillebælt. Torsdag blev der holdt rejsegilde på Nordborg Resort, som ventes at kunne byde gæster indenfor i 2025. Projektet er finansieret af Linak Holding, der ejer 70 procent, og Bitten og Mads Clausens Fond, der ejer resten. Den administrerende direktør i Linak, Bent Jensen, havde set frem til rejsegildet, som ifølge ham var en stor milepæl i projektet.

Idéen med Nordborg Resort opstod på skrivebordet for omkring 10 år siden for at hjælpe byen, der ifølge Linak-direktøren var "ved at dø ud". - Det er en stor dag. Specielt når man ser det, for det begyndte jo som en vision, hvor man ser det hele på papir. Jeg skal da love for, at det er blevet stort. Det kan man aldrig forestille sig, siger han.

Foto: Anne Sophie Lindinger, TV SYD

Bent Jensen regner med, at det nye resort vil få stor betydning for både Nordborg og Hele Als. - Der kommer rigtig mange mennesker, og jeg tror ikke, at alle mennesker bare bliver her, de skulle gerne komme ud og se, fortæller han. Skiller sig ud på bæredygtighed Ifølge Anne-Mette Hjalager, der er professor ved SDU, vil lokalområdet på flere måder komme til at mærke, at der er åbnet et nyt resort. - Der er en forventning om, at det skaber en masse job og en masse omsætning i lokale butikker og hos lokale attraktioner, siger hun.

90 af de 440 feriehuse kommer til at have direkte havudsigt.

Det nye ferieresort kommer til at blive et af de største i Nordeuropa og kommer til at have 440 feriehuse. Men hvordan kommer man til at skille sig ud og tiltrække turister, fremfor at de rejser til eksempelvis den jyske vestkyst?

Ifølge SDU-professoren er der særligt et punkt, hvor man skiller sig ud fremfor andre ferieresorts. - I Nordborg har de lidt mere fokus på bæredygtighedskonceptet. Når det er sagt, så er det jo aldrig bæredygtigt at bygge til ferieforbrug, det er jo luksuskonsum med både elektricitet, vand og varme, siger hun. Du kan se flere billeder fra stedet ved at swipe til højre herunder:

Foto: Anne Sophie Lindinger, TV SYD Foto: Anne Sophie Lindinger, TV SYD Foto: Anne Sophie Lindinger, TV SYD

Hun hæfter sig blandt andet ved, at man har bevaret en del beplantning, plantet nyt og valgt facadebeklædning af træ på feriehusene fremfor mursten og beton, der er mindre klimavenligt. Og så er der parkeringsforholdene. - En af de ting jeg har bidt mærke i er, at man har parkering et centralt sted. Det vil sige, at man har et fredeligt område, som ens børn kan løbe rundt i. Nogen vil gerne parkere direkte på deres dørmåtte, men det kan bare ikke lade sig gøre her, siger hun.