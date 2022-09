Energikrise: På Koldinghus slukker for de for lyset allerede i aften - ingen skøjtebane i Vejle i år

Ingen skøjtebane i år

Gerda Haastrup Jørgensen oplyser desuden, at kommunen dropper skøjtebanen i år.



- Vi har haft en skøjtebane i Mariaparken i en del år, men det er et ældre anlæg, som fryser banen, og er for dyrt. Normalt stiller vi skøjtebanen op midt i november, men det har vi ikke valgt at gøre i år.

Desuden vil man i kommunen skrue ned for lyset i offentlige bygninger, når de ikke bruges.

- Vi skal finde ud af, hvad det rent faktisk giver at skrue ned for strømmen, og så skal det diskuteres i økonomiudvalget. Hvad angår vores kommunale ejendomme er vi ved at lave et katalog, som skal ind til resten af udvalgene. Hvis det er skoler, som skal skrue ned for temperaturen, skal det specifikke udvalg jo med i overvejelserne, for det handler om, hvad vi vil byde deres elever og børn i børnehaver.

Vejle kommune beslutter, hvad de konkret gør ved et møde i økonomiudvalget den 26. september.