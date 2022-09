Derfor er Energinet blevet bedt om at øge beredskabet på bl.a. gasledningen Baltic Pipe, der går gennem Sydjylland.



- Det består blandt andet i, at man kontrollerer den fysiske sikring af vitale bygninger og installationer. Man sikrer, at hegn er intakt, at ens overvågning virker, og at der er regelmæssigt tilsyn. Og at man begrænser adgang mest muligt, siger direktør for Energistyrelsen Kristoffer Böttzauw.



Beredskabsniveauet er hævet til orange, hvilket er det næsthøjeste niveau.